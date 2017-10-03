Сотни жителей карагандинских многоэтажек все еще остаются без тепла

Холодными остаются батареи в квартирах жителей 509 многоэтажных домов в Караганде.

В частности, в 47 домах Караганды батареи пока остаются холодными по вине КСК.

«В Караганде отопление дали в 1 797 домах. Это 78 процентов. Не подключенными по разным причинам остаются 509 многоэтажек. В частности, почти 300 домов из этой цифры ожидают тепла из-за реконструкции тепломагистрали», — сообщили в пресс-службе акимата со ссылкой на информацию руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кайрата Бегимова на аппаратном совещании.

В северных частях области отопительный сезон официально наступил 1 октября. В южных частях отопление будут давать с 5 по 15 октября.

«На юге области днем держится температура +13 — +14 градусов», — сообщил Кайрат Бегимов.

По его словам, на сегодняшний день тепло уже подано в 3 170 многоэтажек области, что составляет 47 процентов. Тепло получили 398 социальных объектов. В области все восемь энергоисточников готовы к отопительному сезону. На объектах ремонтные работы идут по графику. На темиртауской ТЭЦ-2 имеется отставание, но руководство обещает наверстать упущенное и завершить запланированное в срок. Подключить все дома в Темиртау обещают к 10 октября.