События 9 октября

9 октября в мире отмечают:

Всемирный день почты

День Колумба в США

День благодарения в Канаде

День физкультуры в Японии

День отражений в лужах

События:

1446 — Правитель Кореи Сечжон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом с 28 буквами.

1872 — Аарон Монтгомери Уард выпустил первый каталог заказов по почте. Он состоял из одной странички.

1874 — Создание Всемирного почтового союза.

1989 — В СССР признано право работников на забастовку.

1991 — Учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке — «Русский Букер».

2002 — Началась 10-я Всероссийская перепись населения.

Родились:

1926 — Евгений Евстигнеев, советский актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР(1983). Лауреат Государственной премии СССР.

1940 — Джон Леннон (ум. 1980), британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель. Основатель и участник группы «The Beatles».

1955 — Марина Дюжева, советская и российская актриса театра и кино.

1958 — Виталий Дубинин, рок-музыкант, бас-гитарист группы «Ария».

1964 — Гильермо дель Торо Гомеc, мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель. Номинант на премию «Оскар» 2007 года за фильм «Лабиринт Фавна» в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».

1969 — Стив Маккуин, британский кинорежиссёр и сценарист. Постановщик семи короткометражных и трёх полнометражных картин — «Голод» (2008), «Стыд» (2011) и «12 лет рабства» (2013). Обладатель награды Британской киноакадемии BAFTA и премии Тернера, командор ордена Британской империи за заслуги в области изобразительного искусства. Был удостоен большого числа наград за постановку и продюсирование исторической драмы «12 лет рабства», в том числе премии «Оскар».

1975 — Шон Таро Оно Леннон, американский музыкант и актёр, сын Джона Леннона и Йоко Оно.

1977 — Егор Бероев, российский актёр театра и кино. Телевизионная карьера Бероева началась с эпизодических ролей в сериалах «Семейные тайны», «Пятый угол», «Свалка», «Московские окна». Снимался в многосерийном фильме «Гражданин начальник». В фильме «Игра в модерн» проявил себя не только как актёр, но и выполнял те задачи, которые обычно предназначались каскадёрам.