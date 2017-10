События 5 октября

5 октября в мире отмечают:

Всемирный день учителя

День напутствий улетающим птицам

Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта Таджикистан — День государственного языка

События:

1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1823 — В Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет».

1921 — В Лондоне основан Международный ПЕН-клуб. (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.)

1925 — В США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время».

1962 — В Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.

1969 — На телеканале «Би-би-си» прошло первое представление «Летающего цирка Монти Пайтон».

1993 — Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.

Родились:

1902 — Рэй Крок (ум. 1984), американский ресторатор, создатель сети ресторанов «McDonald’s».

1943 — Стив Миллер, американский гитарист, создавший в возрасте 12 лет блюз-рок-команду, которая после многочисленных смен состава получила в 1968 году название «The Steve Miller Band».

1944 — Александр Михайлов, актер театра и кино. Всего исполнил более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Среди наиболее известных работ артиста — главные роли царя Ивана Грозного в Малом театре, князя Мышкина и Родиона Раскольникова в Приморском драматическом театре, главные роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный странник» и других.

1947 — Брайан Джонсон, рок-музыкант и поэт, получивший ограниченную популярность в 70-х годах как участник недолговечного, но успешного британского рок-квартета Geordie. Однако наибольшую известность в дальнейшем ему принесло участие в культовой австралийской рок-группе AC/DC, вокалистом которой он являлся с 1980 по 2016 год.

1975 — Кейт Уинслет, британская актриса и певица. Дебютом в кино для Уинслет стала картина «Небесные создания» (1994), получившая признание кинокритиков. Всемирная слава к ней пришла спустя всего несколько лет, после исполнения роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме-катастрофе «Титаник» (1997), за которую она получила свою вторую номинацию на премию «Оскар». В дальнейшем она была отмечена в таких фильмах, как «Перо маркиза де Сада» (2000), «Айрис» (2001), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Волшебная страна» (2004), «Как малые дети» (2006), «Чтец» (2008), «Дорога перемен» (2008) и «Стив Джобс» (2015), за которые была номинирована на различные кинонаграды.

1976 — Рамзан Кадыров, российский государственный и политический деятель. Президент Чечни с 2007 года.

1983 — Джесси Айзенберг, американский актёр театра и кино, драматург. Номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за главную мужскую роль Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть» «Иллюзия обмана».

1984 — Один Ланд Байрон, американский и российский актёр театра и кино. Наиболее известен по роли Фила Ричардса в телесериале «Интерны».