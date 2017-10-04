События 4 октября

4 октября в мире отмечают:

Всемирный день защиты животных

День ответов на незаданные вопросы

День Военно-космических сил РФ День булочек с корицей в Швеции

События:

1675 — Запатентованы карманные часы.

1800 — В Луганске запущена первая доменная печь.

1812 — В Крыму основан Никитский ботанический сад.

1911 — В Лондоне пущен в строй первый эскалатор.

1934 — Энрико Ферми открывает эффект замедления нейтронов. (Замедление нейтронов применяется, например, в ядерных реакторах на тепловых нейтронах.)

1957 — Осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли.

1964 — Открытие в Москве на проспекте Мира монумента «Покорителям космоса».

Родились:

1946 — Сьюзан Сарандон, американская киноактриса, лауреат премии «Оскар». Самые известные роли актриса сыграла после сорока лет.

1956 — Кристоф Вальц, австрийский актёр, получивший широкую известность благодаря роли штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». За эту же роль был удостоен всевозможных кинопремий, включая «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и приз Каннского кинофестиваля.

1959 — Крис Лоу, клавишник английского дуэта «Pet Shop Boys».

1964 — Евгений Осин, советский и российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Наиболее известные песни в исполнении Осина — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица» и другие.

1984 — Лена Катина, российско-американская певица, экс-вокалистка поп-группы «Тату» («t.A.T.u.»). C 2009 года участвует в международном сольном проекте «Lena Katina».

1983 — Мария Болтнева, российская актриса театра и кино. Профессиональная деятельность началась с 2003 года. Стала известной после исполнения роли Анастасии Клименко в телесериале «Глухарь», который вышел на экраны в 2008 году.

1989 — Дакота Джонсон, американская киноактриса. В 2013 году Дакота была выбрана на роль Анастейши Стил в экранизации бестселлера писательницы Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого».