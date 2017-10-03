События 3 октября

3 октября в мире отмечают:
Всемирный день грибника
День поиска каштанов
День создания отрядов милиции особого назначения (ОМОН) РФ
День германского единства
День основания государства в Южной Корее
События:
1863 — Президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвёртый четверг ноября Днём благодарения.
1906 — Сигнал SOS утвержден международным сигналом бедствия.
1941 — Запатентован аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.
1952 — в США впервые в мире записано видеоизображение на магнитную ленту.
1956 — В Нью-Йорке продемонстрированы первые в мире атомные часы для коммерческой продажи.
2013 — К 350-летию в Таразе возвели памятник казахскому общественному деятелю, оратору и поэту Толе би.
Родились:
1895 — Сергей Александрович Есенин (ум. 1925), русский советский поэт.
1900 — Иса Байзаков, акын, певец, артист, домбрист, композитор, один из первых профессиональных казахских актёров.
1935 — Армен Борисович Джигарханян, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог. Происходит из старинного рода тифлисскихармян. Народный артист СССР (1985).
1964 — Вадим Самойлов, музыкант, бывший участник и продюсер группы «Агата Кристи».
1969 — Гвен Стефани, модельер, актриса, солистка «No Doubt».
1971 — Кевин Ричардсон, американский музыкант, певец, участник группы «Backstreet Boys».
1977 — Валентина Рубцова, украинская и российская актриса театра и кино, певица.