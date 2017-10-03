События 3 октября

3 октября в мире отмечают:

Всемирный день грибника

День поиска каштанов

День создания отрядов милиции особого назначения (ОМОН) РФ

День германского единства

День основания государства в Южной Корее

События:

1863 — Президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвёртый четверг ноября Днём благодарения.

1906 — Сигнал SOS утвержден международным сигналом бедствия.

1941 — Запатентован аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов.

1952 — в США впервые в мире записано видеоизображение на магнитную ленту.

1956 — В Нью-Йорке продемонстрированы первые в мире атомные часы для коммерческой продажи.

2013 — К 350-летию в Таразе возвели памятник казахскому общественному деятелю, оратору и поэту Толе би.

Родились:

1895 — Сергей Александрович Есенин (ум. 1925), русский советский поэт.

1900 — Иса Байзаков, акын, певец, артист, домбрист, композитор, один из первых профессиональных казахских актёров.

1935 — Армен Борисович Джигарханян, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог. Происходит из старинного рода тифлисскихармян. Народный артист СССР (1985).

1964 — Вадим Самойлов, музыкант, бывший участник и продюсер группы «Агата Кристи».

1969 — Гвен Стефани, модельер, актриса, солистка «No Doubt».

1971 — Кевин Ричардсон, американский музыкант, певец, участник группы «Backstreet Boys».

1977 — Валентина Рубцова, украинская и российская актриса театра и кино, певица.