События 16 октября

16 октября в мире отмечают:

Всемирный день продовольствия

Всемирный день анестезиолога

День босса

Всемирный день хлеба

События:

1824 — Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой «Евгения Онегина».

1847 — Впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

1923 — Основана кинокомпания «The Walt Disney Company».

1927 — В СССР объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню.

1983 — Создана группа «Мумий Тролль».

1988 — На Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура».

1994 — Первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».

Родились:

1925 — Анджела Лэнсбери, английская киноактриса. Российскому зрителю больше известна по роли Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство», кинофильмам «Портрет Дориана Грея» (1945), «Маньчжурский кандидат» (1962), «Набалдашник и метла» (1971), «Смерть на Ниле» (1978) и «Моя ужасная няня» (2005), а также озвучиванием роли мадам Потт в полнометражном мультфильме «Красавица и Чудовище» (1991).

1961 — Евгений Львович Хавтан, советский и российский гитарист, композитор и вокалист. Лидер группы «Браво», участник групп «Редкая птица» и «Постскриптум».

1962 — Фли (англ. Flea от «блоха», настоящее имя— Майкл Питер Бэлзари), бас-гитарист и сооснователь группы Red Hot Chili Peppers. Помимо участия в этой группе он также был задействован в большом количестве музыкальных проектов.

1968 — Илья Лагутенко, советский и российский рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль». Представитель России в Международной коалиции по защите тигров. (с апреля 2016 г), кавалер ордена «За заслуги перед Владивостоком» первой степени.