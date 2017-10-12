События 12 октября

12 октября в мире отмечают:

Всемирный день борьбы с артритом

Всемирный день зрения

День испанского языка

Бразилия — День детей

События:

1492 — Открытие Христофором Колумбом острова Сан-Сальвадор, считающееся официальной датой «открытия Америки».

1905 — В Париже открылась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики.

1940 — В Москве открыт Концертный зал имени П. И. Чайковского.

1964 — С космодрома Байконур запущен трёхместный космический корабль «Восход-1». Впервые осуществлён полёт многоместного корабля, также впервые полёт осуществлялся без скафандров.

2003 — Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формула-1» 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов (5) Х.-М. Фанхио, державшийся с 1957 года. (Рекорд был не только непревзойдённым, но и неповторённым — вторым 5-кратным чемпионом стал сам Шумахер в предыдущем, 2002 году.)

Родились:

1929 — Ролан Быков, советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР(1990). Лауреат Государственной премии СССР (1986).

1935 — Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (лирический тенор), один из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века.

1964 — Сергей Терентьев, советский и российский рок-музыкант, композитор. Наиболее известен как гитарист групп «Ария», с которой работал с 1995 по 2002 год, и «Кипелов», в которой играл до 2003 года. В настоящее время является лидером группы «Артерия». Имеет неформальное прозвище «Теря».

1966 — Алексей Кортнев, советский и российский музыкант, актёр театра и кино, автор-исполнитель, телеведущий. Солист и лидер группы «Несчастный случай».

1968 — Хью Джекман, австралийский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер. Известен широкой публике по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс».

1973 — Павел Гудимов, бывший гитарист группы «Океан Ельзи», сейчас — вокалист и гитарсит группы «Гудімов».

1977 — Сара Семендуева (сценическое имя Жасмин), российская певица, актриса, телеведущая, модель и дизайнер. Заслуженная артистка России (2014). Заслуженная артистка Дагестана (2009).