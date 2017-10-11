События 11 октября

11 октября в мире отмечают:
ООН — Международный день девочек
Всемирный день яйца
Всемирный день зрения
События:
1881 — Житель штата Северная Дакота (США) Дэвид Хьюстон запатентовал фотоплёнку.
1918 — Состоялся первый радиоуправляемый полёт (Франция). Он продолжался один час, самолёт преодолел расстояние 100 км.
1922 — Л. Троцкий на съезде комсомола призвал молодёжь «Грызть гранит науки» — фраза сразу стала крылатой.
1973 — Развод Элвиса и Присциллы Пресли.
1994 — Обвальное падение курса рубля по отношению к доллару («чёрный вторник»).
Родились:
1884 — Элеонора Рузвельт (ум. 1962), представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта.
1936 — Юрий Петрович Алтухов, советский и российский учёный-генетик.
1937 — Роберт «Бобби» Чарльтон, английский футболист, чемпион мира.
1938 — Сабетказы Акатай, казахский общественно-политический деятель, учёный, специалист по истории философии, доктор философских наук, профессор.
1978 — Эмили Дешанель, американская киноактриса, продюсер, наиболее известная главной ролью в телесериале «Кости».