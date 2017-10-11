Санаторий Жосалы

События 11 октября

Корреспондент 5 часов назад Комментировать 4

11 октября в мире отмечают:

ООН — Международный день девочек

Всемирный день яйца

Всемирный день зрения

События:

1881 — Житель штата Северная Дакота (США) Дэвид Хьюстон запатентовал фотоплёнку.

1918 — Состоялся первый радиоуправляемый полёт (Франция). Он продолжался один час, самолёт преодолел расстояние 100 км.

1922 — Л. Троцкий на съезде комсомола призвал молодёжь «Грызть гранит науки» — фраза сразу стала крылатой.

1973 — Развод Элвиса и Присциллы Пресли.

1994 — Обвальное падение курса рубля по отношению к доллару («чёрный вторник»).

Родились:

1884 — Элеонора Рузвельт (ум. 1962), представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта.

1936 — Юрий Петрович Алтухов, советский и российский учёный-генетик.

1937 — Роберт «Бобби» Чарльтон, английский футболист, чемпион мира.

1938 — Сабетказы Акатай, казахский общественно-политический деятель, учёный, специалист по истории философии, доктор философских наук, профессор.

1978 — Эмили Дешанель, американская киноактриса, продюсер, наиболее известная главной ролью в телесериале «Кости».

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Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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