События 10 сентября

10 сентября в мире отмечают:

ООН — Всемирный день психического здоровья

Польша — День посадки деревьев

День рождения Социальной сети Вконтакте

День шуршания листьями

День гонщиков

События:

1865 — Американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар. Он первым нашёл синтетический материал на замену использовавшимся до того шарам из слоновой кости и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе.

1933 — В Соединённых Штатах поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.

1956 — Выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 «Волга».

1964 — В Токио начались XVIII Олимпийские игры.

1993 — На гастролях в Германии американский фокусник Дэвид Копперфильд познакомился с немецкой топ-моделью Клаудией Шиффер, которая вскоре стала его невестой.

2006 — Начало работы социальной сети ВКонтакте.

Родились:

1813 — Джузеппе Фортунино Франческо Верди, итальянский композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Лучшие оперы композитора: «Бал-маскарад», «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Вершина творчества — последние оперы: «Аида», «Отелло», «Фальстаф».

1946 — Чальз Дэнс, известный британский актер, Виктор в «Другом мире», ставший еще более популярным после роли Тайвина Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов».

1966 — Бай Линь, американка китайского происхождения, известная по ролям Май Ли в «Диком диком Весте», Чу в третьей части «Такси» и Рия в «Адреналин-2».

1969 — Алексей Евгеньевич Кравченко, российский актёр театра и кино. Заслуженный артист России. Лауреат Государственной премии РФ.

1984 — Павел Валерьевич Дуров, российский предприниматель, программист, рублёвый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании; создатель кроссплатформенного мессенджера «Telegram».

1974 — Григорий Антипенко, российский актер театра и кино, приобрел известность после роли самоуверенного предпринимателя Андрея Жданова из сериала «Не родись красивой».