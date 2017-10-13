«Шахтер» сыграет с ФК «Кайсар» в Караганде

В рамках 30-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги состоится матч между командами «Шахтер» (Караганда) и «Кайсар» (Кызылорда).

Команды встречались 44 раза: на счету «горняков» 18 побед, 16 раз праздновали успех кызылординцы и 10 раз команды расходились миром.

Общая разница мячей – 50-34 в пользу «Шахтера».

Самая крупная победа «Шахтера» над «Кайсаром» была в 2008 году: 5:0.

Первая игра, которая проходила в Астане 18 марта, завершилась гостевой победой подопечных Стойчо Младенова – 0:1. Далее, 20 мая кызылординцы дома переиграли карагандинцев со счетом 2:1.

Матч между ФК «Шахтер» и ФК «Кайсар» пройдет 15 октября на стадионе «Шахтер» Начало игры в 16.00.