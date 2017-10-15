Семипалатинский полигон: история и современность

Первый подземный ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне произведен 56 лет назад. Что изменилось с того времени, выясняло novoetv.kz.

Дмитрий Калмыков — директор Карагандинского областного экологического музея — изучает эту проблему уже давно. Он спросил у студента, который учился на физика, как действует атомное оружия. Из его объяснений Дмитрий понял, «что это магия чистой воды: просто берется кусочек чего-то соединяется с кусочком чего-то. Свечение — все умерли».

Когда Дмитрий стал работать в Караганде, начались первые экологические исследования, а одним из объектов исследований стал Семипалатинский полигон.

«Исследование полигона началось в последние годы советского союза. Тогда начали говорить, что есть слово «экология» и «окружающая среда» и что все мы от нее зависим. Появилось куча данных о том, что наша продолжительность жизни зависит от качества окружающей среды, появилось движение «Невада-Семей», которое требовало закрытия полигона — все это правильно. Первые экологические исследования, в которых я участвовал, были в 90-м году, то есть начались еще при Советском Союзе, потом продолжились», — рассказал Дмитрий Калмыков.

Цель этих исследований — изучить, а не напугать людей. Ученым было важно узнать, как ядерные взрывы влияли на людей. По словам директора экомузея, сейчас трудно понять, как это все происходило 50 лет назад — исследования нужно было начинать сразу же, когда первая радиация повлияла на человека.

Вообще, радиация есть везде: ей наполнен космос, солнце, горные породы. Все радиоактивно — это естественное условие жизни, но на Семипалатинском полигоне человек из-за испытаний добавил радиацию, которая превышает допустимый уровень в тысячи раз, и она отнимает здоровье у людей.

Более полутора миллионов людей подверглись воздействию, не считая тех, кто жил внутри полигона- там были несколько десятков тысяч людей.

«Сейчас, по нашим подсчетам, остается не меньше тысячи человек, которые непосредственно там живут, у которых зимовка на полигоне, у которых там скот»,- добавил Дмитрий.

Самый лучший выход из ситуации — построить новые дома жителям той местности, а сам полигон оградить высоким забором.

На Семипалатинском полигоне нет ограждений, которые обозначают границы полигона или предостеригающих табличек.

Экомузей проводил с помощью Парламента опрос: они разослали запросы во все государственные ведомства — акиматы трех областей, где находится полигон, Министерство здравоохранения, Министерство Охраны Окружающей среды — в общем было 15 запросов. Вопрос всем задавали один и тот же: «Какое государственное ведомство несет ответственность за безопасность населения на Семипалатинском полигоне?». Все они «показали пальцем» друг на друга.

В 1991 году прекратили ядерные испытания на полигоне. И ситуация стала хуже: с территории ушли военные. До этого они отгоняли людей с опасной территории, сейчас же эту функцию никто не выполняет. Единственная точка, которую удалось навести полный порядок — это площадка «Дегелен»: США выделило финансирование, и это место хорошо охраняется — попать туда невозможно. По мнению Дмитрия, так должна охраняться вся территория полигона.

Ежегодно, с территории полигона собирается сто проб с продуктов, — мяса, молока — которые производятся на той территории, чтобы контролировать радиоактивность. Но это очень мало: в Европе собирают около 800 проб ежегодно.

На Семипалатинском полигоне проходят экскурсии, в том числе их устраивает и наш экомузей.

Дмитрий Калмыков говорит, что самое главное соблюдать правила радиационной безопастности на полигоне.

«Мы знаем, где высокозагрязненные места. Мы используем защитную одежду, бахилы , костюмы, перчатки , респираторы. Мы контролируем время нахождения там и современные уровни радиоактивности позволяют гулять там хоть неделю, хоть месяц и с соблюдением мер предосторожности вы не привесите разрешенные для человека нормы»,— сказал директор экомузея об экскурсиях.

Так же на территории полигона есть музей, который находится внутри воинской части, которая занималась разработкой и испытанием ядерного оружия. В этом музее хранятся любопытные экспонаты,которые считаются как профессиональной историей:там много экспонатов шокирующих — остатки животных, которых погубили во время ядерных взрывов, оборудование и снаряжение, которые используют для регистрации ядерного. Но этот музей не открыт для свободного посещения — чтобы туда попасть нужно написать письмо в этот институт радиационной безопасности, а там уже будут рассматривать ваше обращение.

Дмитрий Калмыков дал хороший совет, о котором нам нужно помнить всегда: «Быть равнодушным — экологически вредно.Не будете следить, в каких вы условиях живете — будете жить меньше. Хотите жить больше, следите, изучайте, будьте неравнодушными».