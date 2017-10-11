С «разводом» сессий в колледжах и вузах Караганды начал бороться омбудсмен

В холлах вузов и колледжей размещены стенды с указанием информации об «антикоррупционном омбудсмене».

В высших и средних специальных учреждениях Карагандинской области начал работать проект «Антикоррупционный омбудсмен» по борьбе с «разводом» зачетов и экзаменов в период сессий.

В холлах вузов и колледжей размещены стенды с указанием информации об «антикоррупционном омбудсмене». Эту миссию исполняет руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области Айдын Шахмерденов.

«Призываем студентов обращаться к нам при требовании взятки за сдачу экзаменов и зачетов, при предложении продать дипломную работу, при требовании взятки в материальной и нематериальной формах сотрудникам университета и при других коррупциогенных ситуациях и подозрениях на коррупцию. Примем и выслушаем в любое время, без выходных», — сказал омбудсмен Айдын Шахмерденов.

В 72-х средних специальных учебных заведениях Карагандинской области обучаются около 40 тысяч студентов. Антикоррупционный омбудсмен будет проводить работу по профилактике коррупции — анализировать коррупционные риски, проводить антикоррупционный мониторинг в учебных заведениях, принимать обращения от студентов и преподавателей, выявлять проблемные вопросы, встречаться со студентами. По каждому обращению студента или преподавателя о вымогательстве взяточничестве «антикоррупционным омбудсменом» и специалистами департамента будут приниматься меры.

«Понятие «коррупция» зарождается у молодежи уже в средних специальных и высших учебных заведениях, поэтому проект «Антикоррупционный омбудсмен» призван привить студентам антикоррупционную культуру и стойкий иммунитет к коррупции», — сказал руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области Жандос Сарсенов.

По материалам Today.kz