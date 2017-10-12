С чем связан ажиотажный спрос на уголь

Заместитель акима области Алмас Айдаров прокомментировал ситуацию с углём, сложившуюся в регионе. На пресс-конференции, посвящённой этой проблеме, он подчеркнул, что дефицита угля нет.

— Как известно, сейчас резко увеличился спрос на уголь для населения. В первую очередь хочу отметить, что проблем с производством угля в области нет. По итогам 9 месяцев текущего года у нас объём добычи угля вырос, по сравнению с прошлом годом, на 1,5 млн тонн. К отопительному сезону все социальные, культурные и бытовые объекты углём обеспечены.

Тем не менее заместитель акима области признал, что имеются вопросы по обеспечению углём жителей частного сектора.

— В этом году произошло резкое похолодание уже в сентябре. Поэтому спрос на уголь и вырос в два-три раза. Ажиотаж вокруг угля возник из-за большого количества желающих его купить. В результате появились очереди из машин на точках продажи угля, обусловленные тем, что возможности отгрузки ограничены.

По словам Алмаса Айдарова, сейчас предприятия увеличили темпы отгрузки угля. Например, точки продаж компании «Шубарколь Комир» работают в две смены. Работники отгружают уголь и днём, и ночью. Если раньше они днём загружали около 50 грузовиков, то теперь это количество выросло до 150. Также компания «Шубарколь Комир» ежедневно отправляет в Караганду по 25 вагонов с углём.

— Мы ожидаем, что ситуация в течение недели наладится, — сказал заместитель акима Карагандинской области. — Тем более что в Караганде установилась тёплая погода. Продажа угля ведётся круглый год, закончиться он не может. Я уверяю, что в течение октября, ноября и декабря уголь будет продаваться в обычном режиме в тех же точках, где и сейчас.

Первый вице-президент АО «Шубарколь Комир» Андрей Сафонов опроверг информацию о том, что предприятие резко увеличило экспорт угля, назвав её неверной.

— Раньше спрос на внутреннем рынке Казахстана составлял 2 млн 700 — 2 млн 800 тонн, но уже в прошлом году он вырос до уровня более чем 3 млн тонн, — объяснил он. — За 9 месяцев текущего года на внутреннем рынке только для коммунально-бытового сектора спрос увеличился ещё на 117 тысяч тонн. Экспорт остался на прежнем уровне, но сейчас мы его не выполняем из-за проблем с подвижным составом. Раньше мы для самовывоза в сутки загружали до 1 600 тонн, а сейчас грузим 4 500 — 4 900 тонн в сутки. Управлять этим невозможно, люди приезжают и стоят в очереди, мы не можем держать их трое суток. В этом году запросы потребителей превысили все ожидания.

По словам коммерческого директора компании «Жалынды Отан» Александра Попкова, на складе предприятия имеется пять тысяч тонн угля.

— …Но никто не хочет его брать, всем нужен крупный уголь из-под вагонов. Если из резервов мы можем в течение двух часов загрузить машины для самовывоза физическими лицами, то те, кто хочет приобрести топливо из подвижных составов, вынуждены ждать. В основном это потребители из других регионов.

Как ранее сообщалось, около 100 машин скопилось на точках продажи угля в Карагандинской области. 60 процентов от общего числа ожидающих в очереди покупателей приехали из других регионов: Костаная, Астаны, Кызылорды и Акмолинской области. Им нужен крупнофракционный уголь из вагонов.

Как было сказано на пресс-конференции, не исключено, что ажиотаж с покупкой угля среди физических лиц связан с установкой в домах и на предприятиях печей долгого горения, которые топятся углём крупной фракции, поскольку он горит дольше. Также не исключено, что ажиотажный спрос связан с потенциальной коммерческой выгодой: большие куски можно разделить на маленькие и продать выгоднее.

Стоимость угля в этом году составляет 8 000 — 11 000 тг. за тонну.