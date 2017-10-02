Реорганизованы три управления в Карагандинской области

Управление экономики и финансов, управление госактивов и закупок, а также управление архитектуры и градостроительства реорганизованы в виде разделения на два новых управления и в виде слияния с другими ведомствами.

Как сообщила руководитель пресс-службы акима Карагандинской области Алия Сыздыкова, управление экономики и финансов разделено на управление экономики и бюджетного планирования, и управление финансов.

«Вновь созданному управлению финансов переданы некоторые функции управления государственных активов и закупок в части управления коммунальным имуществом. Руководителем управления финансов назначена Чернявская Ольга Митрофановна. А руководителем управления экономики и бюджетного планирования области через конкурсный отбор назначен Таурбеков Ораз Кайсаевич», — сообщила официальный представитель акимата Алия Сыздыкова.

Управление государственных активов и закупок переименовано в управление государственных закупок. Руководителем назначен Кадеков Мурат Шолтакович.

«Кроме того, реорганизовано управление архитектуры и градостроительства путем присоединения к управлению строительства — теперь это управление строительства, архитектуры и градостроительства. Руководителем назначен Исабаев Бауыржан Кемербаевич. Он карагандинец, 1968 года рождения. Имеет три высших образования. Окончил высшее военно-морское училище подводного плавания, институт повышения квалификации Министерства труда, финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Работал в налоговой системе Карагандинской области, Павлодара и Астаны, где прошел путь от налогового инспектора до председателя налогового комитета. В 2011 году был заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов. До назначения был членом ревизионной комиссии Карагандинской области, где курировал вопросы анализа исполнения государственных и правительственных программ», — сообщила Алия Сыздыкова.

Реорганизация структуры госуправлений проведена с целью повышения результативности и эффективности их деятельности. В ходе этой процедуры соблюдены все требования, предусмотренные действующим законодательством.