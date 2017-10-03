Призёры Азиатских игр встретились с карагандинцами

Карагандинские спортсмены — победители и призёры Азиатских игр «Ашхабад-2017» — на пресс-конференции поделились впечатлениями от выступлений на международном первенстве.

Спортсмены привезли 10 медалей разного достоинства.

«С 17 по 27 сентября казахстанские спортсмены принимали участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На первенство в Ашхабад приехали представители 36 стран. Наша сборная в командном зачёте заняла четвёртое место. Это отличный результат. Но самое главное, что большую лепту в такой успех внесли спортсмены из Карагандинской области», — сказал заместитель областного Управления физической культуры и спорта Рустам Кожабеков.

Самбист Беймбет Канжанов стал лучшим в весовой категории 52 кг. Самбо в этом году впервые включили в программу Азиатских игр, и потому такая победа дорогого стоит.

«Я готовился к этим значимым соревнованиям очень активно.Был настроен только на победу», — говорит Беймбет Канжанов.

26-летний спортсмен, родившийся в посёлке Аксу-Аюлы Карагандинской области, сейчас служит участковым инспектором в ОВД Осакаровского района.

Две золотых и одну серебряную медали завоевал карагандинский велогонщик Павел Воржев — в индивидуальном спринте, кейрине (разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью) и командном спринте. Ещё две высшие награды в командной гонке — у наших земляков Романа Василенкова и Сергея Шатовкина.

Серебряные медали завоевали легкоатлетка Мария Овчинникова в тройном прыжке, Эльмира Сыздыкова в женской борьбе и Алибек Омаров в бильярде.

«Довольна своим выступлением. Сезон был длинным и трудным, и я рада, что он завершился таким достижением», — отметила Мария Овчинникова.

Молодая прыгунья из Темиртау сегодня является одной из самых перспективных легкоатлеток Казахстана. Спортсменка заявила, что планирует поехать на Олимпиаду-2020, и её главная цель — олимпийское золото.



Обладателем бронзовой награды в греко-римской борьбе стал 22-летний Хусейн Муцольгов. В прошлом году он окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Профессиональное обучение», профиль «Эксплуатация и ремонт IT-средств».

«Я впервые выступал во взрослых соревнованиях такого ранга. И завоёванная бронзовая медаль для меня — очень значимый результат в новом этапе моей спортивной карьеры», — сказал борец.

В 2010 году Олимпийским советом Азии (ОСА) Ашхабад был выбран местом проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Состязания прошли по 21 виду спорта: лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, туркменская национальная борьба, тайский бокс, плавание, шахматы, теннис и др.