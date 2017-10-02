После зимнего «экзамена» будут принимать дороги в Караганде

В Карагандинской области завершается ремонт 863 километров автомобильных дорог общего пользования.

Новый метод приема отремонтированных дорог вводят в практику сотрудники Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Как сообщил руководитель управления Аскербек Халтонов на брифинге в региональной службе коммуникаций, окончательный денежный расчет и подписание акта приема дорожного полотна будут производиться только после его проверки на прочность в зимний период.

«Введены в практику двухлетние договоры. Это позволит провести окончательную оплату выполненных работ только в следующем году после проведения весеннего осмотра сети дорог. В случае выявления дефектов на дорогах подрядная организация примет меры по их устранению. Гарантом того, что исполнитель устранит дефекты, будет служить невыплаченная часть денежных средств. По такому принципу заключены двухлетние договоры по 100 участкам среднего ремонта дорог из 125 участков», — сообщил Аскербек Халтонов.

В перспективе такой метод работы будет вестись со всеми подрядными фирмами.

Всего, по словам Халтонова, в Карагандинской области завершается ремонт 863 километров автомобильных дорог общего пользования. Это больше, чем в прошлом году, тогда было отремонтировано 559 километров.