Погода на октябрь: ждать ли казахстанцам бабьего лета?

В «Казгидромете» подготовили консультативный прогноз погоды на октябрь.

3-5 октября в большинстве областей Казахстана ожидается ветреная погода с осадками, которая не обойдет и южные регионы республики. В эти дни температура воздуха понизится: на севере, востоке и в центре страны ночью до 0…-8, днем до 0…+5. На юге и юго-востоке ночью до -3…+5, днем до 5-13 тепла.

Исключение составят западные регионы: здесь будет преобладать ясная погода без осадков с температурой воздуха ночью -3…+5, днем — повышение до 8-16 тепла.

«В последующие дни с юго-западными и западными ветрами будет поступать теплый воздух, который охватит почти всю территорию Казахстана в период 7-10 октября. Именно в эти дни мы насладимся погожими, теплыми днями, именуемыми в народном календаре «бабье лето». Днем столбики термометров преодолеют отметку: в северной половине +10…+18 градусов, в южной половине +20…27 градусов. На западе страны комфортная погода с температурой воздуха +18…+23 градуса простоит подольше», — сообщили в пресс-службе «Казгидромета».

Отмечается, что согласно долгосрочному прогнозу очередные две волны похолодания с существенным понижением температуры воздуха и установлением временного снежного покрова ожидаются в середине и конце месяца.

«В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается холодной (ниже нормы на один градус) в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях; близкой климатическим значениям — на остальной территории. Месячное количество осадков предполагается больше нормы на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей; около нормы — в Акмолинской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей; меньше нормы — на остальной территории», — отмечают синоптики.

Вместе с тем в «Казгидромете» объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром 3 октября местами по Южно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. 3 октября в Костанайской области ожидаются местами гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Восточном Казахстане 3 октября местами ожидается усиление до 20 метров в секунду.