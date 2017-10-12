Падение сборной Казахстана по футболу в рейтинге FIFA до 126-го места возмутило депутатов

Магеррам Магеррамов выступил за сокращение непомерных гонораров футболистам и ограничение числа легионеров в командах, пишет informburo.kz

Депутат Мажилиса Парламента Магеррам Магеррамов обратился с запросом к министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы.

«Казахстанский футбол в рейтинге ФИФА со 105-й позиции опустился на 126-е место. В этом рейтинге позади нас находится Центральноафриканская Республика, а перед нами – Танзания и КНДР. Выше нас в рейтинге Антигуа и Барбуда, Малави, Сент-Китс и Невис. Думаю, мы с вами не сразу найдём на карте мира эти страны. Провальные игры национальной сборной по футболу в отборочных матчах и стремительное падение в мировом рейтинге не стали поводом для серьёзного разбирательства», – посетовал Магеррам Магеррамов.

Он напомнил, что общественность не раз поднимала вопросы миллионных финансовых трат на футбольные клубы, баснословные гонорары футбольным звёздам, хотя по уровню игры большее, на что они тянут, это называться «звёздами дворового футбола», заявил депутат.

По его мнению, ситуация с отечественным футболом приближается к критической точке и требуется скорого и объективного разбирательства.

«Необходимо прекратить практику приглашения возглавлять национальную сборную тренеров из стран СНГ. Внутренние чемпионаты этих стран находятся на низком уровне. Каждая из национальных сборных стран Содружества пребывает в ситуации, когда их самих следует вытаскивать из болота неудач», – заявил депутат.

Магеррам Магеррамов предложил в ситуации с казахстанским футболом пойти на следующие меры:

• сократить непомерные гонорары футболистам;

• ввести на семь лет лимит на включение в составы клубных команд зарубежных игроков;

• определить разрешённое количество иностранных легионеров: в один клуб – четыре футболиста;

• ввести ограничение на включение в основной состав на каждую игру не более двух иностранных футболистов.

Депутат считает, что в зарубежные страны следует отправлять учиться не юношей, а тренеров – тех, кто будет учить детей и молодёжь играть на уровне ведущих стран Европы.

«Желательно обязать все футбольные клубы создать региональные футбольные школы. Сэкономленные на легионерах средства как раз и могут пойти на развитие таких школ. Это предоставит возможность вовлекать детей и юношей в футбол, подготавливать резервы для самого клуба, что позволит не тратить огромные суммы денег на приобретение новых игроков со стороны», – добавил Магеррамов.

Он предложил строить крытые стадионы с системой автоподогрева. Это даст возможность казахстанским командам играть по системе «осень-весна» без зимнего перерыва, синхронизировав календарь игр с футбольными клубами Европы.