Отопительный сезон стартовал в Карагандинской области

В области в большинстве регионов начался отопительный сезон.

На юге области потребители получат услугу к 15 октября.

«Работы по вступлению в отопительный сезон в регионе начались 27 сентября. В северных частях области отопительный сезон официально наступил 1 октября. В южных частях отопление будут давать с 5 по 15 октября, погода позволяет. Пока на юге области днём держится температура +13 — +14 градусов», — сообщил руководитель областного Управления энергетики и ЖКХ Кайрат Бегимов.

По его словам, на сегодняшний день тепло уже подано в 3 170 многоэтажек области, что составляет 47 %. Тепло получили 398 социальных объектов.

В области все восемь энергоисточников готовы к отопительному сезону. На объектах ремонтные работы идут по графику. На темиртауской ТЭЦ-2 имеется некоторое отставание, но руководство обещает наверстать упущенное и завершить запланированное в срок.

Подключить все дома в Темиртау обещают к 10 октября.

В Караганде отопление дали в 1 797 домов (78 %). Не подключенными остаются 509 многоэтажек. Из-за реконструкции тепломагистрали тепло ожидают жители 297 домов.

На участке реконструируемой магистрали по проспекту Строителей начали заполнять систему водой — подключены 35 домов в 28-м микрорайоне. Остальным придётся подождать ещё пару дней.

На тепломагистрали М8 в Пришахтинске работы завершаются — потребителям, которые находятся на этом участке, тепло должны подать 4 октября.

Как озвучено на аппаратном совещании, в 47 домах Караганды батареи пока остаются холодными по вине КСК.