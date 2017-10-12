Очередное ЧП с летальным исходом произошло на «Арселор Миттал»

Машинист грузового состава, который перевозил чугунные ковши между цехами комбината, переехал рабочего.

Тело рабочего нашли монтажники, которые в момент трагедии работали рядом.

«Что произошло на территории металлургического комбината, выясняет полиция. Свидетелей трагедии не было, нам ничего неизвестно», – сообщил дежурный департамента по ЧС Карагандинской области.

Погибший работал в ТОО «Техол-Монтаж», которое выиграло тендер и отвечало за строительно-монтажные работы.

31 августа на шахте «Казахстанская», принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», случилось ЧП. Там произошёл внезапный выброс метана. По предварительным данным, в шахте находились 132 человека, при этом на аварийном участке оставались четыре человека.

Ранее, 19 июня 2017 года, на комбинате «АрселорМиттал Темиртау» из-за отключения света в доменном цеху погиб человек. Как стало известно, из-за скачка напряжения отключились вентиляторы, при этом не сработали газоанализаторы. Один газовщик умер из-за отравления газом. Ещё двое работников предприятия были доставлены в больницу.