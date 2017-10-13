Объем финансирования на закуп бесплатных лекарств в Карагандинской области увеличат

На закуп бесплатных лекарств в Карагандинской области выделят больше средств.

В 2018 году на препараты для лечения социально-значимых заболеваний потратят свыше 9 миллиардов тенге. Это позволит на 90% обеспечить население бесплатными медикаментами. Также увеличится число социальных аптек в регионе. В 2018-м их будет больше 40. Напомним, социальные аптеки располагаются в больницах и поликлиниках. Лекарства там на 20-30% дешевле, чем в частных.

Ержан Нурлыбаев, руководитель областного управления здравоохранения:

— В последние месяцы был ряд сообщений от населения о нехватке амбулаторных лекарственных препаратов. У нас сформировалась экономия в размере 383 миллионов тенге. По согласованию с Министерством здравоохранения эти средства будут возвращены в область. Заключены дополнительные соглашения, и уже в первой декаде октября необходимый объем лекарственных препаратов поступил в поликлиники области.