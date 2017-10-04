О спорте в Казахстане глазами Сергея Янобаева

Спортивный корреспондент Сергей Янобаев в прямом эфире рассказал о казахстанском спорте, передает novoetv.kz.

На вопрос, какой самый популярный вид спорта в Казахстане, Сергей сказал, что ответов может быть много. Выделить какой-то один вид спорта трудно. В последнее время стали много посвящать времени спорту и много о нем говорят в СМИ. Любой тренер или спортсмен определенного вида скажет, что то, чем он занимается — самое популярное. А если смотреть объективно, то самый популярный вид спорта в Казахстане — это хоккей.

«Потому что очень много у нас хоккейных клубов, которые выступают даже не в чемпионате Казахстана — их 10 команд, а у нас два клуба выступают в ВХЛ — карагандинская «Сарыарка» и устькаменогорский » Торпедо» (…) Но основное внимание, конечно, привлекает хоккейный клуб «Барыс», который выступает в чемпионате КХЛ», — подчеркнул Сергей.

Первое место по популярности с хоккеем в Казахстане делит бокс. Такой интерес вызван успехами нашего земляка — Геннадия Головкина.

Даже в столице на «Астана марафоне все смотрели бой GGG, который транслировали на LED-экранах. Только 4 тысяч человек зарегистрировались для бега, а сколько еще было зрителей! И все они болели за Головкина. Много мальчиков в Карагандинской области идут на бокс, равняясь на него.

Кроме этого, Сергей рассказал об Азиатских играх, которые прошли в Ашхабаде. В 2010 советом Азии (ОСА) этот город выбрали местом проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 62 стран.

Состязания проходили по 21 виду спорта: лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, туркменская национальная борьба, тайский бокс, плавание, шахматы, теннис и другие. Там были такие виды спорта, которые не относятся к олимпийским играм. Например, боулинг. Первое место заняли хозяева игр, а Казахстан по итогам встал на пятое место — 28 золотых медалей, 28 серебряных и 40 бронзовых — 96 медалей. ( Об Азиатских играх можно прочитать здесь: «На Азиатских играх карагандинец завоевал медаль», «На Азиатских играх карагандинка заняла второе место» .)

Следующие игры мирового уровня, к которым готовятся казахстанские спортсмены — это 23 Зимние Олимпийские Игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Республике Корея.

Официальные заявки на проведение этих Игр были поданы 15 октября 2009 года, а 6 июля 2011 года Международный олимпийский комитет на 123-й сессии в Дурбане (ЮАР) объявил Пхёнчхан столицей XXIII зимней Олимпиады.

В прямом эфире Сергей также говорил о наших спортсменах, которые готовятся к участию в зимней Олимпиаде: Екатерина Айдова — конькобежка, на которую возлагают надежды среди женщин в этой дисциплине; Денис Тен, который уже приносил медали на Олимпийских Играх. Надежды возлагает спортивный корреспондент и на казахстанскую сборную по биатлону. Лидер сборной Галина Вишневская на этапах кубка Мира показывает хорошие результаты — четвертое место. Сергей общался с ней на Универсиаде и сказал, что она и очень позитивный человек, который настроен только на победу.

По словам Сергея, в составе сборной Казахстана в некоторых видах спорта практически 50% сборной — это спортсмены Карагандинской области. И это — особая гордость для нас.

«Когда выходишь из студии, еще столько много информации, и думаешь, почему же так мало времени? Всего час, во время которого можно поговорить. Мы с вами затронули всего два вида спорта — хоккей и бокс, а ведь сколько их еще есть! Сколько спортсменов, про которых мы еще не сказали, о которых хотелось бы рассказать», — резюмировал эксперт.

Сергей Янобаев стал нашим постоянным экспертом в спецпроекте «Ударный час» в рамках утренней программы «Три Товарища», который теперь можно увидеть на ТК «Новое Телевидение» и услышать на «Новом Радио» каждый понедельник с 11:00 до 12:00. Следите!