Novoetv.kz поздравляет с Днём учителя!

Дорогие наши учителя! Novoetv.kz поздравляет вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний.

Желаем Вам крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность! А благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.