Научное мировое сообщество заинтересовалось разработкой карагандинца

Мировое научное сообщество заинтересовалось разработкой казахстанского изобретателя из Караганды, передает primeminister.kz.

Проект ученого Александра Борисенко из Караганды, представленный на ЭКСПО-2017, заинтересовал иностранные компании, его собираются применять на промышленных объектах Германии. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК рассказал председатель правления Общественной палаты энергоэффективности и ресурсосбережения Елдос Абаканов.

По словам Елдоса Абаканова, международная выставка ЭКСПО-2017 открыла немало зеленых инноваций казахстанских ученых и изобретателей, которые имеют важное мировое значение для экологии, экономики и занятости населения. Одним из победителей республиканского конкурса «Онлайн ЭКСПО-2017» стал проект изобретателя, доктора химических наук Александра Борисенко из Караганды.

Он разработал комплекс по утилизации твердых бытовых отходов методом сжигания без вредных выбросов в атмосферу с получением тепла и энергии. В перспективе инновация позволит отказаться от захоронения СО2, становится возможным сжигать любые токсичные и опасные отходы, твердые бытовые отходы и стойкие органические загрязнители без образования диоксинов и других вредных выбросов.

Проект был размещен в павильоне Казахстана на ЭКСПО-2017.

«Сегодня Александр Борисенко активно сотрудничает с немецкими компаниями и готовится к внедрению разработки в промышленных предприятиях Германии», — добавил Елдос Абаканов.