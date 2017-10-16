На границе Казахстана с Китаем открыли современный таможенно-логистический центр

Новый таможенно-логистический центр открылся на границе Казахстана с Китаем, на контрольно-пропускном пункте «Калжат», передает корреспондент 24.kz.

И это настоящий повод для радости: теперь замерить весогабаритные параметры машины, пройти рентген-контроль и проверку документов можно всего за 30 минут и, самое главное, без очередей.

В сутки центр сможет обслуживать до 500 грузовиков, а в связи с обновлением инфраструктуры в планах увеличить объемы транзита в 7 раз.

Госман Амрин, зам. председателя Комитета государственных доходов МФ РК, дал следующий комментарий:

Зона досмотра у нас увеличена – до 30 машин сразу можно. Сегодня, если я захочу досмотреть на старом пункте, на двух машинах мы захлебнемся, остальные встанут в очередь и будут ждать. Центр работает по принципу «одного окна»: на одной территории работают таможня, банки, санитарные и ветеринарные службы, офисные здания, склады. Пока груз находится на обработке, его владелец может воспользоваться комнатой отдыха.

Ерлан Диханбаев, генеральный директор ТОО «Eurotransit Logistic», пояснил:

То есть машина может заехать, получить весь комплекс услуг, которые она не могла получить. Раньше она вынуждена была ехать в Алматы. Сейчас она получает это всё на границе. Очистив груз, выезжает отсюда и едет в конечный пункт назначения. Тем самым экономит время.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Сумма вложенных инвестиций составила 10 миллиардов тенге.