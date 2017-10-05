Министр информации и коммуникации РК о программе «Цифровой Казахстан»

О развитии цифровых технологий в Казахстане рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на форуме Astana Digital Forum в рамках недели Astana Media Week, передает «Казинформ».Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев отметил, что до 2021 года в Казахстане будут обеспечены интернетом дополнительно более 2 млн человек.

«Мы определили перечень отраслей от цифровых рудников до автоматизации уголовных дел. Даже штрафы будут выписываться не в течение часа, а в течение четырех кликов, достаточно будет ИИН», — сказал Даурен Абаев.

Еще одним направлением реализации программы «Цифровой Казахстана», как отметил глава МИК, является проактивное государство, направленное на создание открытого эффективного государства, которое будет обеспечивать и население, и бизнес качественными услугами.

«К примеру, родился ребенок, а вы уже будете знать, в какую школу он будет ходить и в какой университет он может пойти. Сейчас мы прорабатываем то, что даже в роддоме молодая мама может отправить имя ребенка с помощью SMS и документ при выходе будет готов. Помимо этого, работает электронное правительство», — отметил Даурен Абаев.

Министр также добавил, что в Казахстане запущен проект открытого правительства. То есть, это когда все министерства будут обязаны публиковать свои незасекреченные данные.