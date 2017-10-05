Министерство энергетики объяснило рост цен на уголь в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана объявило причину роста цен на уголь.

В ведомстве заявили, что на рост цен влияют железнодорожные тарифы и «накрутки» посреднических организаций. Отпускная же цена угля с разреза или шахты «незначительная».

Троекратное увеличение стоимости угля у конечного потребителя министерство объясняет тем, что поставка от недропользователей до коммунально-бытовых потребителей проводится через «многоуровневую посредническую структуру». В частности, в сообщении говорится о перепродаже угля оптовыми поставщиками, в том числе не обладающими материально-технической базой, другим оптово-розничным реализаторам в различных регионах республики.

Также отмечается, что ежегодно в период прохождения отопительного сезона угледобывающие компании сталкиваются с несвоевременным предоставлением вагонов под погрузку угля.

Отмечается, что ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства энергетики:

«Закуп и распределение угля для населения в регионах относится к компетенции местных исполнительных органов», — говорится в заявлении Минэнерго.

Таким образом, ведомство снимает с себя всякую ответственность за происходящее в сфере ценообразования на уголь, между тем как страдает от этого конечный пользователь.