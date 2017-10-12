Медиация — способ урегулирования семейных конфликтов

При решении семейных споров и конфликтов обращайтесь в медиацию. Такой способ позволяет максимально объективно решить все споры между родителями в пользу ребенка.

Медиация — это правовая процедура, процесс переговоров с участием нейтральной стороны, который сопровождается отработкой негативных чувств, прощением, пониманием и адекватным восприятием действий сторон и далее разработкой взаимовыгодных решений, с учётом интересов и потребностей и детей и родителей. Поэтому медиативное соглашение имеет долгосрочный эффект. Медиация учит решать вопрос не с позиции эмоций, а с учётом потребностей всех участников и обучает, как дальше поступать. Весь процесс переговоров строится на математических расчётах и логике.

Некоторые родители при расторжении брака забывают о том, что ребёнку трудно расстаться с одним из родителей, это для многих детей равносильно потере близкого человека.

По статистике, более 60% попыток суицида совершались детьми из-за конфликтов и непонимания в семье. Во избежание психологических травм для детей и родителей, Закон рекомендует до суда использовать медиацию.

Почему медиация:

При участии в медиации появится больше возможностей договориться, не вспоминаются обидные и ранящие события, идёт поиск взаимовыгодного решения.

Медиатор поможет справиться с обидой и гневом.

Нет необходимости тратится на представителей и адвокатов.

В медиации можно обсудить целый ряд волнующих проблем, разом исчерпав возникший спор.

Экономия времени и денег.

Процедура конфиденциальна.

Каким бы ни был исход дела, медиация помогает стабилизировать отношения, а иногда выводит их на новый уровень.

Процедура медиации может прекратиться в любой момент по желанию одной из сторон.

Право обратиться в суд сохраняется.

Итог успешной медиации – соглашение, приравненное к судебному решению.

Карагандинцам услуги медиаторов оказываются бесплатно!

С детьми работают психологи.

Проект Центра медиации – «Диалог» предлагает работу с одной из главных причин детских девиаций и ориентирован на профилактику суицидального поведения. Медиаторы, юристы и психологи будут работать с семьями, решившими расторгнуть свои отношения, у которых в браке есть дети.

ЧУ «Центр Разрешения Конфликтов — Диалог».

Для получения полной информации переходите на сайт www.dialog-mediation.kz или обращайтесь по адресу: г. Караганда, ул. Алиханова – 5, кабинет – 420.

Телефоны для справок: 8 (7212) 41 31 34 и сотовый 8 708 436 36 96.