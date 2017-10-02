Кто может получить бесплатную прививку от гриппа

В Карагандинской области началась вакцинация от гриппа.В Карагандинской области закуплено 150000 доз противогриппозной вакцины «Гриппол» российского производства для бесплатной вакцинации лиц из группы риска. В Поликлинике запланировано провести вакцинацию 7258 пациентов. Вакцина уже получена.

К группе риска относятся лица:

— Дети от 6 месяцев до 2 лет;

— ослабленные и часто болеющие дети;

— дети домов ребенка;

— взрослые с хроническими заболеваниями бронхо-легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями;

— лица старше 60 лет;

— лица состоящие на Диспансерном учете;

-беременные женщины во втором и третьем триместре беременности;

— медицинские работники;

— лица закрытых домов учреждения.

Все, кто относится к группе риска могут получить прививку в поликлинике №3 бесплатно. Для этого нужно обратиться к участковому врачу для предпрививочного осмотра и получения разрешения на вакцинацию.

А все желающие, кто не вошел в группу риска, могут пройти вакцинацию на платной основе. Цена — 2000 тенге.

Грипп — острая вирусная инфекционная болезнь, передается воздушно-капельным путем. Во время эпидемий переболевает до 40 — 70 % всего населения. Вирусы гриппа подразделяются на три серологических типа — А, B, С.

Грипп опасен своими осложнениями: пневмония (до 10 % всех больных и до 65 % госпитализированных больных гриппом), фронтит, гайморит, отит, токсическое поражение миокарда. Особенно опасно для ослабленного организма – беременные, лица пожилого возраста, дети.