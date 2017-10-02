Клуб для одиноких пенсионеров открыли в Балхаше

Клуб «Золотой возраст» для одиноких пенсионеров открыли в Балхаше, пишет inform.kz.

Спасти пожилых людей от одиночества и дать полезные советы о нескучном проведении досуга — такова цель открытия клуба.

«Клуб открыт при первой поликлинике. В учреждении выделен кабинет для дислокации клуба. Бабушки и дедушки получат возможность поговорить друг с другом, увлечься хобби, найти общие интересы», — сообщили в администрации поликлиники.

Все затраты, связанные с деятельностью клуба, поликлиника взяла на себя. Там отметили, что многие заболевания у стариков развиваются от тоски и одиночества.

Клуб будет работать два раза в неделю — по вторникам и пятницам с 10 часов утра до 17 часов.