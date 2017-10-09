Казахстанцев ожидают изменение в новом кодексе об административных правонарушений

В Казахстане разрабатывают новый Кодекс об административных правонарушениях, передает Today.kz.

Поправки коснутся многих аспектов жизни граждан РК, таких, как уплата штрафов, наказание за насилие над членами семьи, предпринимательская деятельность и других.

Платить штрафы станет проще.

Одно из главных изменений — уменьшение размера штрафов. Так, Министерством юстиции РК было предложено снизить суммы штрафов за незначительные нарушения ПДД, не провоцирующие аварийных ситуаций. Например, штрафы за парковку в неположенном месте, непристегнутый ремень безопасности или превышение скорости не более чем на 10 километров в час планируется снизить вдвое — с 10 до пяти МРП.

Кроме того, планируется ввести сокращенное делопроизводство по нарушениям ПДД, автоматически зафиксированным камерами. Если штраф оформил сотрудник полиции, у водителя есть возможность в течение недели оплатить только его половину. В случае с фиксацией на камеры «Сергек» на сегодня такой возможности нет — оплачивать придется всю сумму.

Кого освободят от адмареста?

В соответствии с поправками административный арест не может быть наложен на отца, в одиночку воспитывающего ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. В Минюсте отметили, что этот пункт является пробелом в действующем КоАП, где от ареста освобождаются только беременные, женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, а также женщины в возрасте старше 58 лет и мужчины старше 63 лет.

В отношение семейных дебоширов ужесточат налог.

В ведомстве предложили ввести запрет на употребление спиртных напитков и наркотических веществ для семейных дебоширов, родителей, не исполняющих свои обязанности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение адмнарушенйя и осужденных за хулиганство.

Суд имеет право запретить лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в одном жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища. По новой редакции кодекса будет неважно, есть ли у семейного дебошира отдельное жилье.

Кроме того, предлагается увеличить срок административного ареста с трех до 24 часов. Как сообщил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, трех часов явно недостаточно для семейного дебошира. Зачастую за это время он не успевает даже протрезветь. Впрочем, депутаты и сутки административного ареста посчитали слишком мягким наказанием и предложили увеличить этот срок до 48 часов.

Права инвалидов.

Изменения коснутся и отношений между работодателем и сотрудником-инвалидом. Так, несоблюдение работодателем обязанностей по реабилитации инвалидов от трудового увечья и (или) профессионального заболевания, полученных по вине работодателя, вместо многотысячных штрафов влечет предупреждение.

Лжепредпринимательство.

В нынешнем КоАП нет статьи о лжепрепринимательстве. В проекте закона она появилась. Создание субъекта частного предпринимательства в целях незаконного получения выгоды, а также руководство им, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 100 процентов от суммы причиненного ущерба.