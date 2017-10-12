Карагандинские велогонщики привезли медали из столицы

Карагандинские велогонщики завоевали 24 медали в Астане на Национальном Чемпионате Казахстана.

В соревнованиях приняли участие 177 спортсменов из 11 областей, Астаны, Алматы и Омска.

От Карагандинского региона выступил 21 человек, и завоевали 24 медали: девять золотых, семь серебряных и девять бронзовых. В общем командном зачете карагандинцы заняли второе место.

«Выступили достойно, столько медалей завоевали. От команды Алматинского региона, которая заняла первое место, всего на двадцать очков отстали. Теперь перед ребятами стоит главная задача – пробиться на Азиатские игры, которые пройдут в следующем году, стать их победителями и призерами. И выполнение этой цели для наших молодых и очень перспективных велогонщиков вполне реально», — отметил Анатолий Степаненко, руководитель Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по велоспорту.

Лучшими среди мужчин и женщин стали:

Василенков Роман — групповая гонка с выбыванием и скретч 15 км;

Заднепрянова Татьяна — групповая гонка с выбыванием;

Рудер Кирилл, Рудер Богдан, Воржев Павел — командный спринт;

Санакбаева Жанерке — групповая гонка по очкам 100 кругов;

Санакбаева Жанерке — скретч 10 км;

Воржев Павел — спринт;

Шатовкин Сергей, Василенков Роман — групповая гонка Мэдисон 200 кругов;

Среди юношей и девушек золотую медаль завоевала Абрамчук Алёна — гит 500 метров.

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