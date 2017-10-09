Карагандинские солдаты задержали воров золота из храма, передает МИА «Казинформ».

В Петропавловске карагандинские военнослужащие третьей роты батальона оперативного назначения регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД в ходе несения службы задержали воров золотых и серебряных изделий из местного храма.

«Начальник войскового наряда Е. Айгазинов и патрульные рядовые Д.Кенжибеков и Р.Сапаргалиев около 22.30 часов на улице Брусиловского увидели четырех мужчин, которые вели себя очень шумно. Они стали проверять документы у нетрезвой компании. Рядовой Е.Айгазинов почувствовал от одного из них резкий запах алкоголя», — сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталық».

В ответ мужчины стали грубить и вести себя агрессивно. Военнослужащие вызвали по радиостанции подкрепление. В этот момент один из задержанных стал убегать, военнослужащие догнали его. Он сбросил с себя куртку и отказался ее поднимать. Компанию доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что в карманах куртки находились 43 серебрянных кольца и 73 золотых цепочки, которые были похищены 3 октября в поселке Новоишимка Кызылжарского района СКО из храма на общую сумму 584 000 тенге.

Полицейские поблагодарили карагандинских военных за бдительность.