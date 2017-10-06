Карагандинская область в тройке регионов, жители которых набрали больше всего кредитов

Годовой прирост потребительских кредитов показали все 16 регионов Казахстана, но в лидерах – Астана, Алматы и Карагандинская область.

На конец августа 2017 года портфель потребительских кредитов банков второго уровня в Казахстане составил 2,8 трлн тенге, увеличившись за месяц на 3% или 80,2 млрд тенге, передаёт Ranking. Рост за год составил 12% (302,2 млрд тенге).

Доля потребкредитов в общем объёме кредитов БВУ за год выросла с 19,7% до 21,5%.

Доля просроченных потребительских кредитов за год, к концу августа 2017 года, уменьшилась с 8,5% до 7% и составляет 195,8 млрд тенге.

Годовой прирост потребительских кредитов физлиц по РК показали все 16 регионов.

Лидирует Астана – плюс 33 млрд тенге (16,8%), до 229,8 млрд тенге. Доля от общего объёма по стране выросла с 7,9% до 8,2%.

На втором месте Алматы – годовой прирост на 31 млрд тенге (3%), до 1 трлн тенге. Доля от общего объёма при этом сократилась с 40,6% до 37,3%.

Замыкает тройку Карагандинская область с годовым приростом на 30 млрд тенге (20,4%), до 177 млрд тенге.

Самыми доступными потребительскими кредитами в Казахстане являются беззалоговые кредиты на небольшие суммы (до 1 млн тенге), для получения которых не требуется обеспечение и высокие оклады. Всего на рынке РК беззалоговые кредиты предлагают 20 банков из 33. Из них кредиты на максимальную сумму до 1 млн тенге предлагают 4 БВУ.

Минимальная эффективная ставка в сегменте варьируется от 21,4% (Kaspi) до 35,8% («Нурбанк»). Все 4 БВУ предлагают кредит на максимальный срок до 48 месяцев.