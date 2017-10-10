Карагандинцы публикуют видео километровых очередей за углем

Видео огромной очереди из грузовых автомашин, снятое якобы возле одной из компаний — поставщиков угля в Карагандинской области, размещено в Instagram.

Видео трехкилометровой очереди за углем опубликовано 8 октября. Автор видео рассказывает, что они стоят в очереди перед ТОО «SatKomir» уже третьи сутки. На кадрах запечатлены грузовые автомашины, припаркованные в длинную колонну. Пользователи социальных сетей оставляют гневные комментарии под данной публикацией. Люди пишут, что»дефицит» угля — это уже перебор и является позором для карагандинского региона.

А между тем вопрос обеспечения населения углем сегодня вновь обсуждался на совещании с участием главы региона. «Мы провели две встречи с поставщиками угля по вопросам доставки. С добычей сложностей нет. Более того, в этом году наблюдается даже увеличение в сравнении с прошлым годом. Проблемы в доставке и отгрузке. Сейчас в области в очереди стоят 50 машин, прибывшие из Акмолинской области. Чтобы сократить очередь, компания «Шубарколь комир» начала отгрузку своей продукции в круглосуточном режиме. Ежедневный объем составляет около 550 тонн твердого топлива. В день на базу предприятия прибывает до 15 вагонов с углем по 60 тонн каждый», — доложил на совещании главе региона заместитель акима Алмас Айдаров.

Также чиновник отметил, что вопрос оперативной отгрузки топлива также касается других угледобывающих предприятий. Они тоже заинтересованы в ускорении темпа работы. В ТОО «Рапид» с начала октября увеличили план добычи на 18 процентов. Четыре погрузчика работают круглосуточно. Объем отгрузки угля для населения в сутки составляет около 85 тонн. В ТОО ГК»SatKomir» работают три погрузчика и шесть экскаваторов. Для того, чтобы увеличить объемы отгрузки угля, к этой технике добавили еще два экскаватора. В сутки на предприятии отгружают 1 000 тонн топлива.

«На разрезах «Молодежный» и»Куу-Чекинский» добыча и отгрузка производятся в штатном режиме. На каждом разрезе работают по два экскаватора и два погрузчика», — добавил чиновник.

Ерлан Кошанов поручил подчиненным проанализировать ситуацию, сравнить ее с показателями прошлых лет, определив слабые места в подготовке угледобывающих предприятий к зиме.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Карагандинской области жалуются на дефицит угля в регионе и нехватку бензина марки АИ-92 на автозаправках городов Сатпаев и Жезказган. По словам жителей частного сектора, им приходится записываться в очередь, чтобы приобрести «шубаркульский» уголь. А жители Сатпаева и Жезказгана заявляют об огромных очередях на автозаправочных станциях. В своих сообщениях люди жалуются и на резкие скачки цен. «Цены на уголь и бензин подскочили из-за того, что есть дефицит этих товаров. И это при том, что наш регион считается сердцем угольной промышленности. Да и нефть в нашей стране добывается. Почему тогда такая ситуация? Мы как сапожники без сапог», — жалуются пользователи социальных сетей.

В свою очередь, в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области заявили, что в регионе нет дефицита угля.

По материалам tengrinews.kz