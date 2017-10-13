Карагандинцы открыли ресторан с национальной кухней на Манхэттене

Брат с сестрой из Караганды открыли ресторан с казахской кухней на Манхэттене, передает 24.kz.

Ресторан открыли брат с сестрой из Караганды. В меню есть и другие блюда, предложенные их шеф-поваром, который прославился работой с Робертом Де Ниро.

Идея об открытии ресторана с казахским колоритом и блюдами национальной кухни у Фариды и Жанибека Габбасовых появилась еще во время учебы в США, но их образование никак не подходит для ресторанного бизнеса и сферы общественного питания.

«Все стараются открыть свою кухню в Америке: китайцы, турки, любые другие нации и народности. Почему бы Казахстану свою кухню не сделать открытием для многих стран. Есть узбекские рестораны в Бруклине, но казахских точно нет нигде в Америке, ни в одном штате. Если честно, мы не знали, что будем первыми казахстанцами в этой сфере здесь. У нас не было такой цели»,— сказала Фарида Габбасова, хозяйка ресторана на Манхэттене.

Уютная атмосфера под звуки казахских мелодий, картины нашего соотечественника Берика Кульмамирова, войлочные изделия привлекают внимание туристов из разных стран.

«Наш шеф-повар, который с нами составлял меню и основал рецепты, известный в Нью-Йорке. Он работал у Роберта Де Ниро. Он разрабатывает меню, чтобы вкусовые качества нравились не только нам, но и американскому населению. Здесь у нас больше organic food (натуральные продукты). Наше фирменное блюдо называется waffle dog. Специально для нас делают сосиски по нашему рецепту. Направление у нас больше как health kitchen (здоровая еда). Люди думают, что это сэндвичи, на самом деле это органические бургеры и мясо»,— добавил Жанибек Габбасов, ресторатор.

Фарида закончила институт моды и технологий в Нью-Йорке. Потом она успешно работала дизайнером, а Жанибек после политехнического института Караганды продолжил учебу в американском вузе Майами.

«Чтобы как-то немножечко определить и дать большему населению знать о наших казахских блюдах, мы открыли Catering – общественное питание для крупных компаний. Я лично хожу, встречаюсь с их менеджерами и говорю, что мы из Казахстана, у нас такая продукция с казахским направлением. Вместо хлеба мы можем предлагать баурсаки. Мы обслуживаем ланчи, завтраки и ужины в большом количестве»,— сказала Фарида.

Для обслуживания мероприятий за пределами ресторана в меню обязательно предлагается бешбармак, куырдак и плов. Фарида с Жанибеком хотели добавить в этот экзотический для американцев список блюд и молочный напиток кумыс, но найти его в штате Нью-Йорк так и не удалось

«Представители американской компании позвонили к нам и спросили, что такое плов. Мы объяснили все, выслали фотографии. Они были заинтересованы. Это было что-то необычное для них. Когда мы отвезли, им понравилось. Они написали нам очень большой отзыв с пятью звездами. Они продолжают заказывать много раз»,— сказал Жанибек Габбасов, ресторатор.

«Бешбармак мы еще ни разу никому не доставляли. Это что-то специальное. Когда мы привозим еду, мы оставляем и уходим, а бешбармак надо специально сервировать. Они не знают, как правильно пользоваться им. Я думаю, что нам нужно найти способ, как правильно преподнести. Мы назвали ресторан просто «Siblings». Это слово переводится, как «родные брат и сестра». Для американцев это такое теплое название. Оно напоминает домашний уют и кухню, им это очень нравится. Мы хотели бы, чтобы о Казахстане больше узнали в Америке. Они говорят, что казахский народ очень воспитанный. Здесь нас уважают»,— закончила Фарида Габбасова.