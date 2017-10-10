Как журналист Novoetv.kz дежурила с карагандинскими пожарными

У корреспондента novoetv.kz появилась возможность узнать, как проходит дежурство пожарных в Караганде. Такую возможность предоставила ДЧС Карагандинской области, объявив акцию «Один день в службе спасения». Делимся полезной информацией и впечатлениями.

Экскурсия

Как только я пришла в пожарную часть № 2, Белан Юнусович – зам. начальника — рассказал и показал, где и как трудятся наши пожарные.

Когда-то давно нынешняя пожарная часть была Карагандинским машиностроительным заводом, и 16 августа 1999 года постановлением территориального комитета по государственному имуществу Карагандинской области. Это здание передали на баланс государственной противопожарной службы Карагандинской области, и оно получило название — Пожарная часть №2 государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области». В сентябре 1999 года пожарная часть №2 была передислоцирована в бывшую горноспасательную часть, которая находится в районе «Майкудук» города Караганды.

Пожарная часть расположена в жилом массиве, который строили для сотрудников Военизированной горноспасательной части, ранее располагавшейся на этом месте.

По площади пожарная часть № 2 считается одной из самых крупных в области. В ней работает 65 человек личного состава и на вооружении 9 единиц автотехники.

В состав пожарного депо входят: основное здание пожарной части, учебно-тренировочный комплекс «Учебная шахта», спортивный зал, ремонтный бокс и склад ГСМ.

В административно-служебной части здания есть фойе, в котором располагается пост дневального и пункт связи части. Радиотелефонисты ПСЧ обеспечивают круглосуточный прием и обрабатывают информацию. На этом работа телефониста не заканчивается: он обеспечивает информационное сопровождение боевых действий подразделения и обмен сведениями с центральным пунктом пожарной связи областного управления, диспетчерскими пунктами других подразделений и служб города. Для оперативного получения путевых листов и оперативной документации есть оконный проем между гаражом и пунктом связи части.

В гараже–депо вмещаются восемь единиц основной и специальной автотехники. Напротив каждой автомашины — выездные ворота, оборудованные запорами и фиксаторами. В гараже даже есть табло погодных условий и громкоговорящая связь — для вызова должностных лиц дежурной смены.

У пожарной части №2 есть автомобили, чье основное назначение — перевозка автоцистерн различных модификаций, автомобиль высокой проходимости на базе ЗИЛ. Пожарно-насосная станция, которая сокращенно называется ПНС – 110 – особенность этой части, которая отличает её от других. ПНС – 110, работая в паре с АР-2 – автомобильным рукавом с двухкилометровым запасом рукавов на базе КамАЗ, способна подавать 110 литров воды в секунду с открытых водоемов, которые расположенных на расстоянии до 2000 метров от места пожара.

В 2012 году у пожарной части появился автомобиль насосно-рукавный АНР-40-1400 (43253)-125 на базе КамАЗ, который может подать огнетушащие средства на расстоянии до 1400 метров от места пожара и вывозить к месту пожара боевой расчет в количестве 8 человек, а также имеет пенобак емкостью 1000 литров кубических.

Пройдя в проем, который в гараже, мы попали в коридор, где расположено много помещений. Там есть комната общественно-массовых мероприятий, где проводят собрания с личным составом, организуют встречи с учениками школ и ветеранами ОГПС.

Недалеко от караульного помещения находится учебный класс, оборудованный оргтехникой, стендами с наглядными пособиями и материалами, настенной доской для маркера, применяемые для проведения занятий по боевой и специальным подготовкам. Да, пожарные утром каждой смены сидят за партами! Им читают лекции, ставят оценки – классность.

В комнате для хранения рукавов на стеллажах — резервные рукава, а также те, которые подлежат ремонту и списанию.

После этого мы поднялись на второй этаж, где было не меньше кабинетов…

Лаборатория

На втором этаже расположена Исследовательская пожарная лаборатория ГУ «СПиАСР» ДЧС Карагандинской области, которая занимается исследованием причин пожаров, а также исследованием веществ и материалов. Все пожары, которые случаются в нашей области, проходит через эту лабораторию. Исследование пожара готовится три дня.

Есть и передвижная лаборатория, которая хорошо оборудована и выезжает на место пожара.

Кроме этого, на втором этаже есть и теплофизическая лаборатория, испытательные установки которой позволяют проводить испытания твердых веществ и материалов на пожароопасные показатели: группу горючести, распространения пламени, дымообразующей способности и воспламеняемости.

Все кабинеты, расположенные на втором этаже, напоминают школьные кабинеты физики и химии.

Первый выезд

Как только закончилась официальная часть – экскурсия – взревела пожарная тревога. Да, про тревогу этой части можно сказать именно так! Белан Юнусович разрешил мне поехать вместе с ними на выезд.

Когда зам. начальника проводил экскурсию, он сказал, что пожарные собираются на выезд за одну минуту. Я не поверила. Но убедилась в этом: наблюдала за ними со стороны, как они надевают форму.

Когда ревела тревога, я была счастлива, что меня возьмут на пожар! И я буду не в толпе зевак, а буду идти за героями – пожарными.

Поэтому вначале я была счастлива. Добежала до машины, с трудом забралась туда, а потом наступило чувство страха: по телу бежала дрожь, и было стыдно, если это заметит кто-то из пожарных. К счастью, им было не до меня: Белан Юнусович рассматривал карту района, куда они должны были приехать. И все это длилось минуты: ревела тревога, и мы уже были близки к дому, где пожар…

Но вызов оказался ложным: в подвале дома прорвало трубу, а пожилой житель этого дома, видимо, запаниковал и вызвал пожарных. Но спасатели все равно проверили подвал – нет ли там очага.

Самый главный миф

Самый главный миф — пожарный приезжают пустые! Это не так. В каждой машине воды хватает, чтобы тушить пожар около трех минут. Пока зеваки достанут телефоны, включат камеру, чтобы снять пожар — вода в машине заканчивается. Поэтому совершенно не правильно говорить, что пожарные приезжают на вызов без воды.

Ночное дежурство

После того, как мы приехали в часть, я начала задавать вопросы пожарным. В тот день на дежурство вышло 10 человек разного возраста: самый молодой пожарный работает больше года, а самый старший – 13 лет. Конечно, в этой части были и те, кто носит гордое звание пожарного и 20 лет, только вот дежурство у него в другой день. Командира отделения зовут Дидар, старших пожарных – Дмитрий и Нуржан, остальной состав это – Вячеслав, Руслан, Роман и три водителя – Дархан, Аслан и Берикбол. Когда я только шла в эту часть, я думала, что герои, которые спасают жизни ежедневно, серьезные Алеши Поповичи, которые даже своему отражению в зеркале не улыбаются. Но на деле все оказалось не так. Парни очень позитивные и веселые, рассказывали истории из своей практики.

Вопрос, который меня волновал – как к профессии пожарного относятся родные и близкие. Парни сказали, что их семьи уже привыкли, а для мам у них всегда все хорошо и никогда опасность не ходит рядом…

Всю ночь просидеть с пожарными не получилось: уже в 11 часов ночи мне захотелось спать. И… да, я проспала второй пожар! Вот так просто — не услышала тревогу. Все пожарные в один голос сказали, что с таким сном эта работа не для меня. Но это они сказали, смеясь, а вообще говорят, что работа эта не женская…

Девушка в пожарной части: быть или не быть?

Ахметова Кульпаш работает в пожарной части № 2 радиотелефонистом. Раньше она работала в другом месте, но вот по воле случая пришла на эту дожность в 1991 году. Кульпаш работа очень нравится, у нее хорошие отношения с коллективом.

«Когда я иду утром на работу, я прошу Аллаха, чтобы жертв в пожаре не было», — призналась Кульпаш Ахметова.

Работать в мужском коллективе женщине несложно. У Кульпаш со школьной скамьи друзей-парней больше, чем девчонок, поэтому трудностей на службе нет.

Радиотелефонисту нужно еще и уметь успокоить человека, который позвонил в панике. Хоть и кажется, что работа не сложная, но она очень ответственная.

По словам Кульпаш Ахметовой, радиотелефонист должен быть смелым – не бояться принимать звонки и связываться с радиостанцией, быть спокойным и четко принимать и ставить вопросы.

Утро после ночного дежурства

В 7 часов утра подъем: за два часа нужно позавтракать и подготовить машины и помещения для следующей смены, а моя смена закончилась в 8 утра. Когда я ехала на работу в редакцию novoetv.kz после дежурства, в голове было много мыслей и эмоций.

Пожарные второй части, с которыми мне довелось дежурить, оказались хорошими парнями. Каждый день они рискуют своей жизнью – никто из них не знает, какое дежурство будет последним! И не смотря на такой нелегкий труд и мужской коллектив, они показали себя как настоящие джентльмены.

Говорят, что настоящих парней сейчас уже нет. А может, мы, девушки, не там ищем, и они спасают наши жизни?..