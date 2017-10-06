Из Караганды в Новосибирск запустят регулярный рейс

Прямой регулярный рейс Караганда-Новосибирск совсем скоро совершит свой первый полет, сообщает администрация аэропорта «Сары-Арка».

Новый рейс открывает российская авиакомпания S7. Полёты будут выполняться по вторникам и субботам на комфортабельных авиалайнерах Embraer 170. Прямой рейс Караганда-Новосибирск запустят с 31 октября.

Авиапассажирам обещаны удобные стыковки и выгодные тарифы в города России, а также в Пекин, Бангкок и на другие направления.

Подробности по телефонам: 42-85-74, 41-23-16.