Гороскоп 9 октября

Овны — Воздержитесь от крупных покупок: лучше не тратить денежные средства на этой неделе, иначе рискуете остаться совсем без финансов и в конце месяца.

Тельцы — Наведите порядок для начала в своих мыслях, а потом уже на рабочем столе. Благоприятное время для новых знакомств.

Близнецы — Если в это время вам предложат участие в совершенно новом или только набирающем обороты проекте, смело отвечайте согласием.

Раки — Не исключено, что вы поймете, что занимаетесь не своим делом, — захочется попробовать себя в более престижной, высококлассной работе.

Львы — Посвятите это время установлению связей — благо обстоятельства сложатся так, что вы то и дело будете оказываться в нужное время в нужном месте.

Девы — Если ваша деятельность связана с продажами и торговлей, ждите увеличения притока клиентов и, соответственно, роста доходов.

Весы – Вас ждут знакомства с новыми людьми, однако не стоит сразу каждому открывать свою душу. Лучше присмотреться, сделать соответствующие выводы.

Скорпионы — На работе возникнут проблемы финансового плана, придётся заняться поиском подработки. Не стесняйтесь попросить помощи у друзей.

Стрельцы — Атмосфера в коллективе в этот период сложится теплая, дружеская, что поспособствует успешному продвижению дел.

Козероги — Позвольте себе немного расслабиться, забыть о проблемах и переживаниях хотя бы ненадолго, чтобы восстановить баланс сил.

Водолеи — Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше отдачи получите уже в ближайшем будущем.

Рыбы — Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данный день располагает к гармоничным отношениям в семье.