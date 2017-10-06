Гороскоп 6 октября

Овны — Вы легко сможете найти общий язык с разными людьми и везде будете чувствовать себя вполне комфортно.

Тельцы — Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Не стоит действовать в спешке.

Близнецы — Творческий подход к делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат.

Раки — Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. И это избавит вас от многих волнений и разочарований.

Львы — Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Для урегулирования проблем потребуется гибкость и уступчивость.

Девы — Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом.

Весы — Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачный период. Постарайтесь больше времени уделять любимым людям.

Скорпионы — Вы должны просчитывать ситуацию на два хода вперед и активно действовать по реализации своих идей. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на коллег.

Стрельцы — К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато достаточно уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей.

Козероги — Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятен.

Водолеи — Нужно попытаться разобраться во многих противоречиях, а заодно и понять, с кем стоит продолжать общение, а от кого лучше держаться подальше.

Рыбы — Нужно избегать гнева и раздражительности, даже если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны помешать принять правильное решение.