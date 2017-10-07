Гороскоп 7-8 октября

Овны — Но не стоит доверять всему услышанному, а тем более, обещаниям. Возможно, вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза.

Тельцы — Перед тем как приступить к активным действиям, выработайте четкий план, так как есть вероятность того, что свои усилия вы направите не туда, куда нужно.

Близнецы — От решения повседневных вопросов вас никто не освободит, но браться за реализацию новых проектов сейчас все-таки не стоит.

Раки — Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются интересные перспективы.

Львы — Если в делах вы еще не вышли на финишную прямую, то не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей.

Девы — Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными задачами, но начинать новые дела не стоит.

Весы — Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение.

Скорпионы — Удачный день. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы долго не могли найти общий язык.

Стрельцы — Занимайтесь тем, что приносит вам эмоциональное удовольствие. Звезды советуют как можно больше находиться на свежем воздухе.

Козероги — Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

Водолеи — Это благоприятное время для романтических встреч, а также укрепления семейных и родственных связей.

Рыбы — Желательно больше внимания уделять родным и близким, приобретать предметы для дома и хозяйства.