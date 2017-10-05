Гороскоп 5 октября

Овен — Если не уверены в своей правоте, не пренебрегайте помощью близких людей. Они могут дать очень дельные советы.

Телец — Ваш рабочий график будет насыщен до предела. Неотложные вопросы надо решать именно сейчас.

Близнецы — Испортить настроение и себе, и любимому человеку сможете, если начнете цепляться по мелочам и скандалить без всяких причин.

Рак — На одно и то же действие или высказывание вы можете реагировать совершенно по-разному, причем определить, что же повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно.

Лев — Данный период может стать многообещающим в плане любовных отношений, развлечений, отдыха и поездок.

Дева — У вас могут возникнуть интересные идеи. И не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализации.

Весы — Особых изменений в вашей жизни сейчас произойти не должно, хотя следует внимательнее присмотреться к людям.

Скорпион — Это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства. Отличное время для отдыха и путешествий.

Стрелец — Многие не слишком ясные моменты, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места.

Козерог — Этот день потребует большой ответственности, высокой работоспособности и целеустремленности. Для того чтобы воплотить в жизнь свои планы.

Водолей — Перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу.

Рыбы — Некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, но все же стоит взвесить все за и против.