Гороскоп 4 октября

Овен — Именно сейчас самое время обращаться к людям за помощью. Вряд ли вы встретите отказ.

Телец — Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

Близнецы — Постарайтесь ко всему, что вам предложат или пообещают, отнестись с некоторой настороженностью.

Рак — Вы можете запланировать перемены, которые давно хотели осуществить в профессиональной сфере деятельности.

Лев — Сосредоточьтесь на проблемах, которые можете легко решить, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе.

Дева — Не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих. Это может вызывать у вас обиду и раздражение.

Весы — В этот день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей.

Скорпион — Сейчас все будет зависеть только от ваших желаний. Звезды советуют избегать большого скопления народа.

Стрелец — Не стоит бояться перемен. Быстрый ритм жизни и многообразие событий в этот день не дадут стоять на месте.

Козерог — Не лучший день для праздника или свидания. Спонтанные или слишком шумные мероприятия сегодня могут вызывать у вас внутренний протест.

Водолей — Если вас просто пригласят на вечеринку или презентацию, обязательно сходите, так как сейчас есть шанс ухватить удачу за хвост.

Рыбы — Сейчас хорошее время, чтобы честно решать любые вопросы, но если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете ошибок.