Гороскоп 3 октября

Овны — Удача отметит вашу семью. Родные будут подниматься вместе с вами, и вы будете гордиться своими родственниками.

Тельцы — Дорога к успеху может быть длинной и тернистой, возможно, вам понадобится больше времени, чем вы рассчитывали.

Близнецы — Возможно, сегодня на вас свалится столько дел, что вам не будет хватать времени. А все потому, что вы не умеете отказывать.

Раки — У вас есть шанс завязать любовный роман с человеком старше себя или стоящим значительно выше по социальному положению. Учтите, что в вашем случае на верность избранника рассчитывать трудно.

Львы — День хорош для общения с родственниками и друзьями, для организации с ними общего дела. Направьте действия окружающих в нужное русло.

Девы — Многие возьмут на себя роль покровителя и (на свой лад) будут доброжелательны ко всем людям.

Весы — Будьте открыты для людей, проявляйте любознательность, и мир повернется к вам своей лучшей стороной.

Скорпионы — Почти весь день вам придется слишком обременять себя заботами о доме. Все у вас разложено по местам, а случайная пылинка может вызвать приступ раздражения.

Стрельцы — Если вы не побоитесь выделиться на фоне других, то заставите окружающих говорить о себе. Отличный день для похода за покупками.

Козероги — Сегодня вы успеете сделать многое хорошенько отдохнуть и успешно поработать. Многие обретут соратников и помощников, наладят партнерские связи.

Водолеи — Представителям знака лучше отложить сложные дела и перенести важные встречи. Возможны неприятности, трудности.

Рыбы — Возможны неожиданные благоприятные повороты в любовных связях. Отличный день для начала изучения иностранного языка, которое вы так долго откладывали.