Гороскоп 16 октября

Овен — Сейчас любая работа у вас пойдет как по маслу. Мир и покой, которые воцарятся в семье, станут для вас надежной опорой и поддержкой в ближайшее время.

Телец — Накопилось много вопросов, которые нужно довести до конца. День подходит для семейных дел. Вы отлично справитесь со всем, за что возьметесь, только не торопитесь с принятием окончательных решений.

Близнецы — Отложите дела, если почувствуете, что устали. Этот день будет относительно легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Предстоит много общаться с близкими, родными людьми, друзьями и знакомыми.

Рак — Для достижения успеха понадобится проницательность и контактность. В течение дня считайтесь с настроениями окружающих. Не обижайте тех, кто вам дорог.

Лев — Жизнь будет бурлить вокруг, и вы окажетесь в центре событий. И здесь главное — правильно рассчитать свои возможности. Немало приятных минут доставят люди, которые дороги вашему сердцу.

Дева — Ничто не предвещает появления грозовых туч на вашем горизонте. Скорее всего, душевное равновесие и хорошее настроение будут вашими спутниками в течение всего дня.

Весы — В этот день вам удастся решить довольно серьезные вопросы, и вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой. Для начала надо правильно сориентироваться в ситуации, а уж потом действовать.

Скорпион — Не упускайте шанса пообщаться с друзьями и с теми, кто вызывает у вас симпатию. В этот день не исключены новые романтические приключения, особенно это касается одиноких представителей знака.

Стрелец — Не стоит выяснять отношения с любимым человеком. И если вы не уверены, что готовы услышать упреки в свой адрес, то лучше не начинайте спор. Для поднятия настроения сейчас не хватает зрелищ.

Козерог — Наступает период, когда трудиться придется гораздо больше, чем вы рассчитываете. Да и отдача будет не слишком высокой. Если возникнет необходимость, то возьмите себе в помощники людей, которым доверяете.

Водолей — День благоприятен для начала новых дел, переговоров, встреч и составления планов на будущее. Постарайтесь его максимально загрузить делами. В любовном плане могут быть перемены в положительную сторону.

Рыбы — Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом.