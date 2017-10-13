Гороскоп 13 октября

Овен — В этот день никаких важных событий произойти не должно. Постарайтесь разнообразить свой день. Начинать новые дела не стоит. Избегайте выяснения отношений с теми, кого любите, или, по крайней мере, не выступайте инициатором споров.

Телец — В этот день вам может быть дан шанс. Но в чем он будет заключаться, сказать сложно. Поэтому будьте в полной боевой готовности. Возможно, найдете то, чего вам сейчас больше всего не хватает.

Близнецы — Заключение новых договоров и контрактов лучше перенести. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши затраты будут достаточно высокими. Поэтому постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций.

Рак — Вам лучше всего уйти с головой в дела. Постарайтесь этот день наполнить разными встречами, переговорами и телефонными звонками. Только не трогайте близкого человека, ведь любое обсуждение проблемы может перерасти в ссору.

Лев — День обойдется без неприятных сюрпризов. Многие планы на этот день удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Помощь и поддержку окажут ваши близкие люди.

Дева — Не бойтесь решительных действий. Данный период будет покровительствовать влюбленным. Если вы пока одиноки, берите инициативу в свои руки. Не стесняйтесь открыто говорить о желаниях.

Весы — Сейчас вы будете крайне уязвимы и можете поддаться негативному влиянию, поэтому нужно быть осторожными во всем. Избегайте участия в конфликтах, последнее слово все равно останется не за вами.

Скорпион — Ничто не выведет вас из равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. День подходит для переговоров. Даже самого настойчивого оппонента вы сумеете убедить в своей правоте.

Стрелец — День пройдет в спокойном темпе. Хорошее время для того, чтобы завершить ранее начатые дела. День может стать удачным для покупок. Поэтому, если есть возможность, не откладывайте походы по магазинам надолго.

Козерог — День подходит для налаживания связей, контактов с нужными людьми. Вы сможете добиться того, чего желаете. Опасность может подстерегать на дороге, будьте очень внимательны.

Водолей — В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо.

Рыбы — Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творчества. И в тех, и в других вопросах вы проявите себя незаурядной личностью и сможете снискать восхищение со стороны окружающих.