Гороскоп 12 октября

Овен — Вы сможете убедиться, что ваш избранник дорожит вами, а родственники с пониманием относятся ко всем особенностям вашего характера. Ссору, причиной которой станет ваша вспыльчивость, будет нетрудно уладить – вы быстро поймете, что были неправы.

Телец — Не стоит строить серьезных планов на свободное время: судьба преподнесет вам сюрприз. Хороший день для приема гостей или просто отдыха в кругу семьи, прогулки в компании любимого человека.

Близнецы — Жизненный потенциал находится на высоком уровне, вы полны энергии и стремитесь к новым впечатлениям. Вероятны романтическое увлечение, страстная влюбленность.

Рак — Вы дружелюбны и милы, поэтому окружающие к вам тянутся. Новые знакомые могут обещать помощь и поддержку, однако не забывайте о том, что у каждого из них есть и собственные интересы.

Лев — Вы в ладу с собой и окружающими, день подходит для устранения проблем и разногласий, примирения после ссоры, возвращения к романтическим отношениям, которые были прерваны некоторое время назад.

Дева — Улучшаются отношения между членами семьи, растет взаимопонимание с любимым человеком. Если вам хочется перемен в личной жизни, постарайтесь не торопить события : ситуация складывается благоприятная, но излишне активные действия не пойдут на пользу.

Весы — Состояние дел в личной сфере зависит только от вас. Те, кто ценят стабильные и спокойные отношения, смогут наслаждаться таковыми, у любителей острых ощущений появится шанс.

Скорпион — Одиноким Скорпионам нужно быть готовыми к флирту, который вполне может начаться прямо на рабочем месте, и неожиданной влюбленности. Главное – не терять головы и хотя бы немного сдерживать душевные порывы.

Стрелец — В семейных отношениях царит спокойствие, которое отчасти объясняется тем, что каждый занят собственными делами. Вы тоже можете найти себе немало интересных занятий, но это не повод отказывать во внимании любимому человеку.

Козерог — Эмоциональный фон дня неровен, и перепады настроения грозят даже тем, кто привык считать себя образцом уравновешенности. Вероятны ссоры и конфликты между влюбленными, не слишком приятные беседы с членами семьи.

Водолей — Ваши успехи могут быть безграничными, стоит лишь захотеть и приложить немного усилий. Не бойтесь новых сфер деятельности и трудных заданий, каждое из них окажется вам по силам, да и желающие помочь непременно найдутся.

Рыбы — Тем, кто в этот день отправляется в отпуск, звезды обещают отличный отдых. Если же путешествия вам пока не доступны, унывать тоже не стоит – любое развлекательное мероприятие поднимет настроение.