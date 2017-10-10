Гороскоп 10 октября

Овен — В этот день встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть для вас новые перспективы и улучшить настроение.

Телец — Внимательно относитесь ко всем идеям и предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения.

Близнецы — Стоит заняться наведением порядка в своих делах и бумагах. При правильном распределении времени вы успеете за короткий срок сделать очень много.

Рак — В свою профессиональную деятельность попробуйте внести элемент творчества, однако не увлекайтесь игрой воображения.

Лев — Вы многое успеете сделать, если не будете ставить чересчур сложных задач. Не вступайте в серьезные споры и конфликты с руководящими лицами.

Дева — Любые вопросы старайтесь решать мирным путем. Нужных людей вы сможете убедить в своей правоте, если подготовитесь к предстоящему разговору.

Весы — Сейчас идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно осуществлять их.

Скорпион — Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Постарайтесь доставлять себе и своим близким больше приятных эмоций.

Стрелец — Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы.

Козерог — День пролетит, и вы даже не успеете этого заметить. Дела, которые не приносят удовлетворения, лучше на некоторое время отложить.

Водолей — Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатых дел, встреч и переговоров.

Рыбы — Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле.