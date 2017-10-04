Геннадий Головкин посетил носящий его имя спортивный комплекс в Караганде

Боксер внес предложения по дальнейшему развитию спортивного объекта.

Геннадий Головкин посетил спортивный комплекс, носящий его имя. Боксер интересовался, насколько востребован объект, какая у него посещаемость и какие виды спорта предпочитают дети, передает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Головкин внес предложения по дальнейшему развитию спортивного объекта.

Комплекс был открыт 7 июня 2017 года в Майкудуке.

В ходе встречи с акимом Карагандинской области боксер высказал слова благодарности в адрес Президента РК. По его словам, эта поддержка была особенно необходимой во время принципиального боя с Альваресом.

«Хочу поблагодарить Главу нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева за такую поддержку, теплоту. Думаю, многие смотрели этот бой. И, конечно, у меня столько эмоций было, когда узнал, что Президент смотрит мой поединок в прямом эфире. По-человечески это очень приятно, это гордость. И я думаю, что многие казахстанцы разделяют эту гордость, если наш Президент болеет за спорт», — поделился GGG.

В открытии спорткомплекса имени Геннадия Головкина боксер участвовал лично. В новом трехэтажном здании предусмотрены 25-метровый бассейн, специализированный зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами, специализированный зал бокса, два футбольных поля. Занятия для детей проводятся бесплатно.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин подарил Караганде детскую игровую спортивную площадку.