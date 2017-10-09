ФК «Шахтер» сыграет с командой из Астаны

В рамках 25-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги состоится матч между командами «Шахтер» (Караганда) и «Астана» (Астана).

История личных встреч команд насчитывает 31 очное противостояние: на счету «горняков» 10 побед, 18 раз праздновали успех астанчане и три раза команды расходились миром. Общая разница мячей – 31-53 в пользу столичного коллектива.

В прошлом сезоне эти команды встречались два раза – по одной домашней победе у каждого. Сперва «Шахтер» уступил в Астане со счетом 2:1, а затем в родных стенах отправил в ворота астанчан два безответных мяча – 2:0.

В этом году коллективы также успели два поединка. Первая игра, которая проходила в Темиртау 1 апреля, завершилась гостевой победой подопечных Станимира Стойлова – 1:2, а 28 мая «сине-желтые» дома переиграли карагандинцев со счетом 4:1.

Поддержать «Шахтер» можно будет 11 октября на стадионе «Металлург» города Темиртау. Начало игры в 16.00 часов.